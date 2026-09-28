Володина и Новикова выдвинули на пост спикера Госдумы нового созыва

На должность председателя Государственной думы девятого созыва выдвинуты две кандидатуры. «Единая Россия» предложила действующего спикера Вячеслава Володина, КПРФ — Дмитрия Новикова. Об этом сообщил глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания Виктор Пинский. Информацию также подтвердили в Госдуме.

«Политические фракции представили кандидатуры. От «Единой России» на должность председателя Государственной думы предложена кандидатура Вячеслава Викторовича Володина, от Коммунистической партии Российской Федерации — депутата Новикова Дмитрия Георгиевича», — рассказал Пинский журналистам.

Выборы председателя Госдумы пройдут уже на первом пленарном заседании нового созыва. Оно назначено на 30 сентября и начнётся в 10:00. Решение о досрочном созыве палаты было принято указом президента России.

Для Володина и Новикова это уже не первое соперничество за пост спикера. В 2016 году, на первом заседании Госдумы седьмого созыва, «Единая Россия» также выдвигала Володина, а КПРФ — Новикова. Тогда Володин получил 404 голоса депутатов, Новиков — 40.

Ранее Life.ru сообщал, что первое заседание Госдумы девятого созыва назначено на 30 сентября. Новый состав нижней палаты был окончательно утверждён ЦИК 25 сентября: «Единая Россия» получила 349 из 450 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Ещё один мандат достался «Родине», четыре — самовыдвиженцам.