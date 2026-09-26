На два комитета больше: Как изменится структура новой Госдумы

В Государственной думе девятого созыва будут работать 34 комитета и четыре постоянные комиссии. Новую структуру нижней палаты озвучил руководитель временной депутатской рабочей группы Виктор Пинский.

«В этом созыве Государственной думы будет работать 4 постоянные комиссии, 34 комитета», — рассказал Пинский журналистам.

По сравнению с началом работы предыдущего созыва число комитетов увеличится на два, а комиссий — на одну. В 2021 году депутаты создали 32 комитета и три комиссии.

Составы новых органов и кандидатуры их руководителей предстоит утвердить депутатам. Эти решения планируется принять на первом пленарном заседании.

Новый созыв Госдумы начнёт работу 30 сентября в 10:00. Соответствующую дату своим указом назначил Владимир Путин. Сейчас временная рабочая группа готовит повестку первого заседания, схему размещения парламентариев и предложения по составу счётной комиссии и секретариата.