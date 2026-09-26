На два комитета больше: Как изменится структура новой Госдумы
В Госдуме девятого созыва создадут 34 комитета и четыре комиссии
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В Государственной думе девятого созыва будут работать 34 комитета и четыре постоянные комиссии. Новую структуру нижней палаты озвучил руководитель временной депутатской рабочей группы Виктор Пинский.
«В этом созыве Государственной думы будет работать 4 постоянные комиссии, 34 комитета», — рассказал Пинский журналистам.
По сравнению с началом работы предыдущего созыва число комитетов увеличится на два, а комиссий — на одну. В 2021 году депутаты создали 32 комитета и три комиссии.
Составы новых органов и кандидатуры их руководителей предстоит утвердить депутатам. Эти решения планируется принять на первом пленарном заседании.
Новый созыв Госдумы начнёт работу 30 сентября в 10:00. Соответствующую дату своим указом назначил Владимир Путин. Сейчас временная рабочая группа готовит повестку первого заседания, схему размещения парламентариев и предложения по составу счётной комиссии и секретариата.
Ранее «Единая Россия» предложила кандидатов на посты председателей 20 комитетов. В списке оказались Пётр Толстой, Владимир Касатонов, Владислав Головин, Сергей Боярский и другие депутаты.
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