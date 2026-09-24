ЕР предложила Толстого, Головина и Боярского на посты глав комитетов Госдумы

«Единая Россия» предложила кандидатов на посты председателей 20 комитетов Государственной думы девятого созыва. Список представил председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро Высшего совета и президиума Генсовета ЕР.

Комитет по международным делам партия предложила возглавить Петру Толстому. Владимира Касатонова выдвинули на руководство комитетом по обороне, Владислава Головина — по молодёжной политике, а Сергея Боярского — по информационной политике, информационным технологиям и связи.

На пост главы нового комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту предложен Александр Сидякин. Ещё один новый комитет — по уголовному и административному законодательству — может возглавить Юрий Петров.

Среди других кандидатов от ЕР — Андрей Макаров на пост председателя комитета по бюджету и налогам, Николай Шульгинов — по энергетике, Павел Крашенинников — по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, Ольга Казакова — по культуре, Максим Топилин — по экономической политике, Сергей Пахомов — по строительству и ЖКХ.

Также партия предложила Олега Матыцина на руководство комитетом по физкультуре и спорту, Василия Пискарева — по безопасности и противодействию коррупции, Ирину Гусеву — по региональной политике и местному самоуправлению. Эрнеста Валеева планируется выдвинуть на пост главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах депутатов.