Медведев собрал будущих руководителей Госдумы: Кого ЕР выдвинула на ключевые посты

«Единая Россия» определилась с кандидатами на руководящие должности в Государственной думе девятого созыва. Председатель партии Дмитрий Медведев перед заседанием руководящих органов ЕР провёл с ними отдельную встречу, после чего партия обнародовала предложения по руководству нижней палаты и думских комитетов.

На должность председателя Госдумы «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина. Первым заместителем спикера партия предложила Ирину Яровую. Кандидатами на посты заместителей председателя стали Виктория Абрамченко, Александр Жуков, Владимир Васильев, Алексей Гордеев, Анна Кузнецова и Виталий Савельев.

При этом речь пока не идёт о состоявшихся назначениях. Спикера и его заместителей избирает сама Государственная дума после начала работы нового созыва. Для избрания председателю необходимо получить более половины голосов от общего числа депутатов — не менее 226 из 450.

Также партия определила кандидатов на руководство ключевыми комитетами. Андрей Макаров предложен на пост главы комитета по бюджету и налогам, Николай Шульгинов — по энергетике, Павел Крашенинников — по конституционному и гражданскому законодательству и судоустройству, Владимир Касатонов — по обороне, Василий Пискарёв — по безопасности и противодействию коррупции, а Пётр Толстой — по международным делам.

Среди других кандидатур — Сергей Боярский на пост главы комитета по информационной политике, Ольга Казакова — по культуре, Максим Топилин — по экономической политике, Сергей Пахомов — по строительству и ЖКХ, Олег Матыцин — по физической культуре и спорту. Александр Сидякин предложен на руководство направлением цифрового развития и искусственного интеллекта.

Ранее Медведев заявил, что в новом созыве предполагается сформировать 35 комитетов, а «Единая Россия» выдвинет своих кандидатов на руководство 20 из них. Позднее представители партии сообщали о 20 комитетах из 34, поэтому окончательная структура нижней палаты ещё должна быть утверждена.

Первое заседание Госдумы девятого созыва может состояться уже 30 сентября. Ранее в качестве возможной даты называлось 6 октября, однако сейчас рассматривается более ранний старт работы нового состава.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как проходит избрание председателя Госдумы и сколько голосов необходимо кандидату.