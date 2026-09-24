Медведев: В новом созыве Госдумы планируется создать 35 комитетов

В Государственной думе девятого созыва планируется создать 35 комитетов, кандидатов на посты руководителей 20 из них предложит «Единая Россия». Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета ЕР.

«Предлагается эти кандидатуры [заместителей председателя Госдумы], и также внести, помимо этого, кандидатуры депутатов от „Единой России“ на должности председателей 20 комитетов Государственной думы. Всего планируется, в настоящий момент, 35 комитетов», — сказал Медведев.

Ранее СМИ узнали, что в Госдуме девятого созыва может появиться новый комитет — по обеспечению технологического лидерства. Он может заниматься маркетплейсами, беспилотными системами, ИИ и креативными индустриями. Ожидается, что возглавит комитет депутат Александр Сидякин.