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Опубликовано 24 сентября, 14:20

«Единая Россия» предложила Терешковой вновь возглавить комиссию по этике

Валентина Терешкова.Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Валентина Терешкова.Обложка © ТАСС / Александр Казаков

«Единая Россия» предложила Валентине Терешковой вновь возглавить комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики в новом, девятом созыве. С такой инициативой выступил председатель партии Дмитрий Медведев. Предложение прозвучало на совместном заседании бюро Высшего совета и президиума Генерального совета «Единой России».

«Мы просим нашу уважаемую Валентину Владимировну Терешкову остаться руководить комиссией по депутатской этике», — сказал Медведев.

Терешкова руководила этой комиссией и в Госдуме VIII созыва. Она также является депутатом от «Единой России» и первой в мире женщиной-космонавтом.

Медведев: «Единая Россия» может получить 349 мандатов в Госдуме
Медведев: «Единая Россия» может получить 349 мандатов в Госдуме

Ранее Life.ru писал, что «Единая Россия» готовилась определить кандидатов на ключевые посты в Госдуме нового созыва. В партии сообщали, что решения должны коснуться председателя нижней палаты, руководителя фракции и глав комитетов.

Больше новостей о работе Госдумы, партиях и решениях российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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