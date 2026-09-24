«Единая Россия» предложила Терешковой вновь возглавить комиссию по этике

«Единая Россия» предложила Валентине Терешковой вновь возглавить комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики в новом, девятом созыве. С такой инициативой выступил председатель партии Дмитрий Медведев. Предложение прозвучало на совместном заседании бюро Высшего совета и президиума Генерального совета «Единой России».

«Мы просим нашу уважаемую Валентину Владимировну Терешкову остаться руководить комиссией по депутатской этике», — сказал Медведев.

Терешкова руководила этой комиссией и в Госдуме VIII созыва. Она также является депутатом от «Единой России» и первой в мире женщиной-космонавтом.

Ранее Life.ru писал, что «Единая Россия» готовилась определить кандидатов на ключевые посты в Госдуме нового созыва. В партии сообщали, что решения должны коснуться председателя нижней палаты, руководителя фракции и глав комитетов.