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Опубликовано 21 сентября, 09:12

Якушев раскрыл, когда ЕР назовёт кандидата на пост спикера новой Госдумы

ЕР определится с кандидатом на пост спикера Госдумы 23 или 24 сентября

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

«Единая Россия» в среду, 23 сентября, или четверг, 24 сентября, определится с кандидатурой на пост председателя Госдумы девятого созыва. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

В эти же сроки партия намерена принять кадровые решения по руководителю своей думской фракции и председателям комитетов нижней палаты.

«Сейчас идут серьёзные консультации у нас внутри партии, что касается кандидатов. Поэтому в ближайшее время мы определимся», — рассказал Якушев.

По его словам, на этой неделе состоятся заседания бюро Высшего совета и Генерального совета «Единой России». На них партия планирует утвердить свои решения по ключевым должностям в Госдуме.

После этого фамилии кандидатов будут публично объявлены, добавил Якушев.

Якушев: Депутатом Госдумы из лидеров списка ЕР, вероятно, станет только Головин
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Ранее Life.ru сообщал, что «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 57,83% после обработки 95,01% протоколов. На тот момент подсчёт голосов продолжался.

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Наталья Демьянова
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