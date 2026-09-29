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Регион
Опубликовано 29 сентября, 14:10

«Единая Россия» создала фракцию в Госдуме IX созыва из 350 депутатов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Фракция «Единой России» в Госдуме девятого созыва сформирована в составе 350 депутатов. Такое решение члены партии приняли на первом организационном собрании после выборов в нижнюю палату парламента, сказал руководитель думской фракции ЕР Дмитрий Кобылкин.

В неё вошли 349 представителей партии и один самовыдвиженец — Магомед Валихов. До этого ЦИК по итогам выборов распределил «Единой России» 349 мандатов: 140 по федеральному списку и 209 в одномандатных округах.

«Предлагается принять решение о создании фракции всероссийской политической партии «Единая Россия» в ГД IX созыва и утвердить состав фракции в количестве 350 депутатов», — объявил Кобылкин.

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Ранее Life.ru сообщал, «Единая Россия» единогласно выдвинула Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы девятого созыва — решение огласил новый руководитель фракции Дмитрий Кобылкин. Представляя кандидатуру, секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил богатый опыт Володина на этом посту и назвал его авторитетным руководителем, способным обеспечить эффективную работу нижней палаты. А Лавров, Собянин и ещё 55 кандидатов отказались от мандатов Госдумы.

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Анастасия Никонорова
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