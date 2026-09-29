«Единая Россия» создала фракцию в Госдуме IX созыва из 350 депутатов

Фракция «Единой России» в Госдуме девятого созыва сформирована в составе 350 депутатов. Такое решение члены партии приняли на первом организационном собрании после выборов в нижнюю палату парламента, сказал руководитель думской фракции ЕР Дмитрий Кобылкин.

В неё вошли 349 представителей партии и один самовыдвиженец — Магомед Валихов. До этого ЦИК по итогам выборов распределил «Единой России» 349 мандатов: 140 по федеральному списку и 209 в одномандатных округах.

«Предлагается принять решение о создании фракции всероссийской политической партии «Единая Россия» в ГД IX созыва и утвердить состав фракции в количестве 350 депутатов», — объявил Кобылкин.