«Единая Россия» создала фракцию в Госдуме IX созыва из 350 депутатов
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Фракция «Единой России» в Госдуме девятого созыва сформирована в составе 350 депутатов. Такое решение члены партии приняли на первом организационном собрании после выборов в нижнюю палату парламента, сказал руководитель думской фракции ЕР Дмитрий Кобылкин.
В неё вошли 349 представителей партии и один самовыдвиженец — Магомед Валихов. До этого ЦИК по итогам выборов распределил «Единой России» 349 мандатов: 140 по федеральному списку и 209 в одномандатных округах.
«Предлагается принять решение о создании фракции всероссийской политической партии «Единая Россия» в ГД IX созыва и утвердить состав фракции в количестве 350 депутатов», — объявил Кобылкин.
Ранее Life.ru сообщал, «Единая Россия» единогласно выдвинула Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы девятого созыва — решение огласил новый руководитель фракции Дмитрий Кобылкин. Представляя кандидатуру, секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил богатый опыт Володина на этом посту и назвал его авторитетным руководителем, способным обеспечить эффективную работу нижней палаты. А Лавров, Собянин и ещё 55 кандидатов отказались от мандатов Госдумы.
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