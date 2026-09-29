Лавров, Собянин и ещё 55 кандидатов отказались от мандатов Госдумы
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Сразу 57 избранных кандидатов отказались от депутатских мандатов Государственной думы девятого созыва. В их числе глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный и уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, следует из постановления ЦИК.
Таким образом, из первой пятёрки общефедерального списка «Единой России» кресло депутата сохраняет только начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин. Лавров шёл под первым номером, Собянин — под вторым, Поддубный — под третьим, Львова-Белова — под четвёртым.
От места в нижней палате также отказался вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Такое же решение принял первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.
В перечень вошли 47 действующих руководителей регионов. Среди них главы Татарстана и Башкирии Рустам Минниханов и Радий Хабиров, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, глава Крыма Сергей Аксёнов, а также руководители Иркутской, Новосибирской, Свердловской областей, Красноярского края и Кузбасса.
После отказов освободившиеся места будут переданы следующим кандидатам в партийном списке в установленном порядке.
Ранее Life.ru писал, что из федеральной пятёрки «Единой России» депутатом Госдумы, вероятнее всего, станет только Владислав Головин. Об этом ещё после голосования сообщал секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
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