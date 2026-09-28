Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы нового созыва
Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Вячеслава Володина на пост председателя Государственной думы девятого созыва. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями партий, получивших мандаты по итогам выборов.
Путин отметил работу Володина во главе Госдумы восьмого созыва. По словам президента, за время председательства Володин выстроил работу нижней палаты парламента таким образом, что в ней сложилась принципиальная и деловая атмосфера.
«Я со своей стороны полностью поддерживаю идею выдвижения Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной думы следующего созыва», — заявил Путин.
Кандидатуру Володина на должность председателя Госдумы предложила «Единая Россия». Поддержку его выдвижению также выразили ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».
При этом КПРФ выдвинула на пост председателя Госдумы Дмитрия Новикова. Первое пленарное заседание палаты девятого созыва запланировано на 30 сентября.
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