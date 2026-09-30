Женщины получили рекордные 80 мест в Госдуме IX созыва

В Государственную думу IX созыва избраны 80 женщин — 17,8% от всех 450 депутатов. Это рекордный показатель женского представительства в нижней палате российского парламента.

Для сравнения, на момент первого заседания Госдумы VIII созыва в 2021 году среди депутатов было 74 женщины, или 16,4%. Таким образом, в новом составе их число увеличилось на шесть. При этом мужчины по-прежнему занимают более 82% думских кресел.

На рынке труда соотношение значительно ближе к паритету. В течение 2025 года доля женщин среди занятого населения держалась примерно на уровне 49%. Высокой была и активность женщин при дистанционном голосовании на едином дне голосования 2024 года. По данным ЦИК, из 3,84 млн участников ДЭГ 66% составляли женщины и 34% — мужчины.

Ранее Life.ru публиковал полный список всех 450 депутатов Государственной думы IX созыва. Новый состав был окончательно утверждён Центризбиркомом после выборов 18–20 сентября. Половина депутатов прошла по партийным спискам, ещё 225 человек — по одномандатным округам.