«Женщин таскали за волосы»: Володин вспомнил времена драк в Госдуме
Володин заявил, что драки в Госдуме остались в прошлом
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Драки между депутатами и другие недопустимые проявления насилия в Госдуме, в том числе в сторону женщин, остались в прошлом. Об этом заявил Вячеслав Володин на первом фракционном собрании «Единой России».
«Здесь женщины себя спокойно чувствуют, а было время, когда их таскали за волосы и, знаете, это «веселье» на самом деле говорило как раз о том, что такое недопустимо. Но это было не так давно», — сказал Володин.
Ранее Life.ru сообщал, что «Единая Россия» единогласно выдвинула Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы девятого созыва. Решение приняли на первом организационном собрании депутатов партии. Ранее и президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Володина на этот пост.
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