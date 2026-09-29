«Женщин таскали за волосы»: Володин вспомнил времена драк в Госдуме

Драки между депутатами и другие недопустимые проявления насилия в Госдуме, в том числе в сторону женщин, остались в прошлом. Об этом заявил Вячеслав Володин на первом фракционном собрании «Единой России».

«Здесь женщины себя спокойно чувствуют, а было время, когда их таскали за волосы и, знаете, это «веселье» на самом деле говорило как раз о том, что такое недопустимо. Но это было не так давно», — сказал Володин.