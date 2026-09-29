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Опубликовано 29 сентября, 13:06

«Женщин таскали за волосы»: Володин вспомнил времена драк в Госдуме

Володин заявил, что драки в Госдуме остались в прошлом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Драки между депутатами и другие недопустимые проявления насилия в Госдуме, в том числе в сторону женщин, остались в прошлом. Об этом заявил Вячеслав Володин на первом фракционном собрании «Единой России».

«Здесь женщины себя спокойно чувствуют, а было время, когда их таскали за волосы и, знаете, это «веселье» на самом деле говорило как раз о том, что такое недопустимо. Но это было не так давно», — сказал Володин.

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Ранее Life.ru сообщал, что «Единая Россия» единогласно выдвинула Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы девятого созыва. Решение приняли на первом организационном собрании депутатов партии. Ранее и президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Володина на этот пост.

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Александра Мышляева
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