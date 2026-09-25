Песков объяснил сохранение поста председателя ГД за Володиным поддержкой Путина

В Кремле объяснили решение поддержать сохранение поста председателя Госдумы за Вячеславом Володиным. Кандидатуру политика на новый срок одобрил глава государства Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, высоко оценив его работу.

По его словам, жёстких ограничений по числу сроков для руководителя нижней палаты парламента нет. При этом глава государства неоднократно положительно оценивал работу Думы на встречах с Володиным.

«Мы видим результаты работы Государственной думы. Президент неоднократно давал свою оценку результативности нижней палаты», — сказал Песков.

Представитель Кремля назвал естественным решение Путина поддержать кандидатуру действующего спикера с учётом достигнутых парламентом результатов. Ранее Песков уже говорил, что президент высоко оценивает работу депутатов предыдущего созыва.

О выдвижении Володина объявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он уточнил, что предварительно обсудил кандидатуру с Путиным, который считает, что действующий спикер сможет успешно продолжить работу.

Окончательное решение предстоит принять депутатам на первом заседании Госдумы девятого созыва. Если Володина изберут, он станет первым председателем нижней палаты, занявшим этот пост более чем на два срока. Думу политик возглавляет с октября 2016 года.

Ранее Life.ru писал, что «Единая Россия» определилась с кандидатами на руководящие должности в новой Госдуме. Так, например, Первым заместителем спикера партия предложила Ирину Яровую, а на пост главы комитета по бюджету и налогам — Андрея Макарова.