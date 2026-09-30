К «бою» готов: Струна поделился впечатлениями от первого дня в Госдуме

Молодой и начинающий свою карьеру в Госдуме депутат от «Единой России» Владислав Головин (Герой Россиий, участник СВО с позывным Струна) рассказал журналисту Life.ru о своём впечатлении от первых дней работы. Парламентарий будет возглавлять комитет по молодёжной политике. Струна также показал своё удостоверение с номером 89.

Головин о начале работы в ГД. Видео © Life.ru

Герой России признался, что начинать работу в Думе ему будет легко, потому что он встал в «свой строй» — ведь со многими депутатами уже общался ещё до своего избрания. Струна рассказал, что принимал активное участие во многих патриотических акциях, хорошо изучил запросы молодёжи и общества в целом. Он добавил, что коллеги в Госдуме оказали тёплый приём и пообещали активную поддержку. Молодой депутат уже готов идти «в бой» и наметил свои приоритеты в предстоящей деятельности.

«Ещё больше внимания нужно привлечь развитию молодёжной сферы, уделять внимание и подрастающему поколению, и тем, кто заводит семьи, особенно в вопросах трудоустройства», — отметил Головин.

Напомним, Герой РФ Владислав Головин (позывной Струна), возглавляющий главный штаб «Юнармии» и вошедший в список «Единой России» на выборах, пережил на СВО два эпизода, когда мысленно готовился к гибели. 24-летний командир десантно-штурмового взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты стал символом освобождения Мариуполя. В сентябре 2022 года он был удостоен высшего звания — Герой Российской Федерации. Головин также не раз спасал своих сослуживцев, лично вынося их на своих плечах с поля боя под вражескими обстрелами.