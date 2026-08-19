«Был готов ко всему»: Герой России Головин дважды прощался с жизнью на СВО

Герой РФ Владислав Головин (позывной Струна) возглавляющий главный штаб «Юнармии» и список «Единой России» на выборах, пережил на СВО два эпизода, когда мысленно готовился к гибели. Об этом он рассказал в беседе с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым, кадры которой показали в эфире ИС «Вести».

Первый подобный момент, по признанию Головина, случился в Мариуполе. Он уточнил, что это произошло на старте боевых действий. Тогда обстановка сложилась так, что шансов выжить он почти не видел.

Второй раз тяжёлые мысли настигли его после получения ранения. Травма оказалась настолько серьёзной, что Головин понимал: далеко не всех с такими повреждениями удавалось довезти до госпиталя живыми. Военный допускал, что спасти его уже не успеют.

Во время того эпизода он признался себе, что не уверен в благополучном исходе. Однако внутренне он уже принял любой вариант развития событий, морально подготовившись к худшему.

Ранее Головин раскрыл историю своего позывного Струна. По словам мужчины, сослуживцы позднее говорили, что это имя ему подходит. Бойцы сравнивали его с постоянно натянутой струной, поскольку он был собран и успешно выполнял поставленные задачи.