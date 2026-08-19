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19 августа, 10:41

«К врагу я всегда лицом»: Герой России Струна рассказал, зачем носил красный рюкзак на штурмы

Герой РФ Струна назвал красный рюкзак хорошим ориентиром для сослуживцев позади

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Красный рюкзак Героя России Владислава Головина (позывной Струна) во время боёв служил ориентиром для сослуживцев, двигавшихся позади него. Об этом сам начальник главного штаба «Юнармии» и один из лидеров предвыборного списка «Единой России» рассказал в интервью ИС «Вести».

«Мы в условиях городского боя действовали на коротких дистанциях, так или иначе наши опознавательные знаки были видны. Я всегда говорю, что к врагу повернут лицом. Я не поворачиваюсь к нему спиной, чтобы показать, какой у меня модный рюкзак», — сказал он.

По словам Головина, боевым товарищам отлично заметен красный цвет портфеля, поэтому он служит хорошим ориентиром во время штурма.

Струна добавил, что сам он яркий рюкзак не выбирал — его принесли военнослужащие. Сначала у него были сомнения, стоит ли использовать настолько заметную вещь, однако больше складывать аккумуляторы и боекомплект было некуда.

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Владимир Озеров
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