Красный рюкзак Героя России Владислава Головина (позывной Струна) во время боёв служил ориентиром для сослуживцев, двигавшихся позади него. Об этом сам начальник главного штаба «Юнармии» и один из лидеров предвыборного списка «Единой России» рассказал в интервью ИС «Вести».

«Мы в условиях городского боя действовали на коротких дистанциях, так или иначе наши опознавательные знаки были видны. Я всегда говорю, что к врагу повернут лицом. Я не поворачиваюсь к нему спиной, чтобы показать, какой у меня модный рюкзак», — сказал он.

По словам Головина, боевым товарищам отлично заметен красный цвет портфеля, поэтому он служит хорошим ориентиром во время штурма.

Струна добавил, что сам он яркий рюкзак не выбирал — его принесли военнослужащие. Сначала у него были сомнения, стоит ли использовать настолько заметную вещь, однако больше складывать аккумуляторы и боекомплект было некуда.

Ранее командир отделения группировки «Восток» с позывным Шах заявил, что жёлтая изолента на форме украинских военнослужащих используется для обозначения насильно мобилизованных бойцов. По его словам, такую маркировку получают тех, кого задержали на улицах и принудительно отправили в армию.