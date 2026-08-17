Жёлтая изолента на форме украинских военных указывает на насильно мобилизованных бойцов, которых, по словам командира отделения группировки «Восток» с позывным Шах, не выпускают с позиций даже при отступлении. Такую маркировку получают те, кого поймали на улицах и принудительно отправили в армию, отметил боец ВС РФ.

«Они не могут назад идти — их командиры взводов, кто чуть дальше стоит — тех, кто отступает, без разбора расстреливают», — подчеркнул собеседник Zvezdanews.

При этом синяя изолента используется для другой категории военнослужащих. Её носят идейные националисты и наёмники, которым разрешают отходить первыми, добавил Шах.

Ранее украинские журналисты рассказали о приказах открывать огонь по отступающим бойцам ВСУ. В распоряжении СМИ оказалась аудиозапись с приказом стрелять по бойцам, покидающим позиции без разрешения.