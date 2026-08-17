«Без разбора расстреливают»: Боец ВС РФ раскрыл значение цветной изоленты на форме ВСУ
Командир Шах: Жёлтой изолентой в ВСУ отмечают насильно мобилизованных
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жёлтая изолента на форме украинских военных указывает на насильно мобилизованных бойцов, которых, по словам командира отделения группировки «Восток» с позывным Шах, не выпускают с позиций даже при отступлении. Такую маркировку получают те, кого поймали на улицах и принудительно отправили в армию, отметил боец ВС РФ.
«Они не могут назад идти — их командиры взводов, кто чуть дальше стоит — тех, кто отступает, без разбора расстреливают», — подчеркнул собеседник Zvezdanews.
При этом синяя изолента используется для другой категории военнослужащих. Её носят идейные националисты и наёмники, которым разрешают отходить первыми, добавил Шах.
Ранее украинские журналисты рассказали о приказах открывать огонь по отступающим бойцам ВСУ. В распоряжении СМИ оказалась аудиозапись с приказом стрелять по бойцам, покидающим позиции без разрешения.
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