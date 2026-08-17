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17 августа, 12:47

«Без разбора расстреливают»: Боец ВС РФ раскрыл значение цветной изоленты на форме ВСУ

Командир Шах: Жёлтой изолентой в ВСУ отмечают насильно мобилизованных

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жёлтая изолента на форме украинских военных указывает на насильно мобилизованных бойцов, которых, по словам командира отделения группировки «Восток» с позывным Шах, не выпускают с позиций даже при отступлении. Такую маркировку получают те, кого поймали на улицах и принудительно отправили в армию, отметил боец ВС РФ.

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«Они не могут назад идти их командиры взводов, кто чуть дальше стоит тех, кто отступает, без разбора расстреливают», — подчеркнул собеседник Zvezdanews.

При этом синяя изолента используется для другой категории военнослужащих. Её носят идейные националисты и наёмники, которым разрешают отходить первыми, добавил Шах.

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Ранее украинские журналисты рассказали о приказах открывать огонь по отступающим бойцам ВСУ. В распоряжении СМИ оказалась аудиозапись с приказом стрелять по бойцам, покидающим позиции без разрешения.

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Борис Эльфанд
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