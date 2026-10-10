Упадок сил и тревожность: Почему зумеры отказались от карьерных амбиций

Молодёжь всё чаще предпочитает сохранять силы вместо стремления стать лучше в работе, рассказала психолог Светлана Симоненко. По её мнению, интерес к долгосрочной карьере ослабляет распространённая установка, что профессию всё равно придётся регулярно менять.

Управляющий директор фонда Лариса Паутова связала упадок сил и тревожность молодых людей с информационным шумом и страхом негативной оценки. Постоянное пролистывание ленты в смартфоне утомляет их ещё до начала основных дел.

Работодателям стоит объяснять смысл требований и подкреплять их аргументами, уверен топ-менеджер Александр Роговой. Собеседник 360.ru уверен, что директивный стиль управления с зумерами не работает. Руководителям нужны терпение и готовность к диалогу,

Ранее кадровый специалист предупредила, что низкая безработица не гарантирует быстрого трудоустройства. Тем, кто долго не может найти вакансию, она посоветовала рассмотреть смежные направления и регулярно обновлять профессиональные навыки.