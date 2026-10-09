Зумеры против стиральных машин: Треть молодых британцев неделями не стирала одежду

Молодые британцы после переезда от родителей могут неделями и даже месяцами обходиться без стирки, а некоторые не умеют пользоваться стиральной машиной. Об этом сообщает The Daily Mirror со ссылкой на опрос тысячи жителей Великобритании в возрасте от 18 до 30 лет, проведённый по заказу производителя бытовой химии Dr. Beckmann.

Выяснилось, что 69% участников исследования старались избегать стирки после начала самостоятельной жизни. Каждый третий признался, что не стирал вещи в первые недели или даже месяцы после переезда. При этом 16% предпочитали сначала переносить весь имеющийся гардероб и лишь затем запускать машинку.

Некоторые нашли необычные способы обходиться без чистого белья. Так, 19% опрошенных пытались освежить одежду дезодорантом или спреем для тела, а каждый десятый даже отказывался от встреч с друзьями, поскольку ему было нечего надеть.

Главными причинами нежелания стирать молодые люди назвали отсутствие опыта и страх испортить одежду. Среди откладывавших стирку 33% признались, что почти не умеют обращаться со стиральной машиной, а 32% опасались повредить вещи. Ещё 28% путались в программах, четверть не понимала, какую температуру выбрать, а 23% не знали, сколько моющего средства нужно добавлять.

Более 90% участников опроса уже сталкивались с неприятностями во время стирки. Чаще всего они забывали в карманах бумажные салфетки, случайно окрашивали вещи или вынуждены были повторно запускать машинку из-за плохого результата.

При этом многие продолжают рассчитывать на помощь родителей. Отдельный опрос тысячи взрослых показал, что 62% всё ещё стирают одежду своих выросших детей, а 45% готовы принимать грязное бельё, когда те приезжают в гости.

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