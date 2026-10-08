Замкнутое пространство и потеря контроля: Почему зумеры боятся лифтов

Страх перед лифтами у некоторых зумеров может быть связан с повышенной тревожностью, дискомфортом от ограничений и ощущением потери контроля. Такое мнение высказал клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, замкнутое пространство лишает человека привычной свободы действий. В лифте нельзя быстро изменить ситуацию или выбрать другой сценарий, что способно усиливать тревогу у тех, кто особенно чувствителен к неопределённости.

Дополнительный дискомфорт может возникать из-за необходимости оставаться наедине с собой. Мелехин отметил, что некоторые молодые люди привыкли постоянно получать внешнюю опору через общение, сообщения и соцсети.

«Им постоянно нужна какая-то опора, которую они получают через экраны гаджетов или через общение с кем-то», — рассказал психолог.

Ещё одной причиной эксперт назвал недостаточную когнитивную гибкость. Под ней подразумевается способность быстро перестраиваться при изменении обстоятельств и находить внутренние способы справиться с дискомфортом.

По оценке Мелехина, в отдельных случаях раздражение или тревогу способна усиливать даже медленная скорость лифта. При этом речь идёт не обо всех представителях поколения, а об отдельных людях с подобными реакциями.

Ранее Life.ru писал, что страх телефонных звонков также может мешать молодым сотрудникам в работе. Психолог связывал такую реакцию с переходом общения в онлайн и повышенной тревожностью. Кроме того, Life.ru рассказывал о склонности части зумеров искать у себя несуществующие заболевания. Среди причин эксперт называл тревожность, ощущение неопределённости и постоянный доступ к информации в интернете.