Психолог объяснил, почему зумеры боятся отвечать на телефонные звонки

Страх перед телефонными звонками мешает молодым работникам строить карьеру. Из двух тысяч опрошенных зумеров и миллениалов 42% вовсе не берут трубку, а 58% готовятся к разговору заранее. Как справиться с этой фобией, «Вечерней Москве» рассказал психолог Валентин Денисов-Мельников.

По его мнению, страх звонков усилился во время пандемии, но корни глубже — в переходе общения в онлайн и утрате живых контактов. Самые тревожные выбирают стратегию «страуса», но это ведёт к невротизации, а не к защите. Особенно подвержены этому зумеры — часто они выросли в гиперопеке и не умеют решать проблемы сами.

Справиться можно простой тренировкой: отвечать на звонки, несмотря на страх.

«С каждым новым разом становится всё менее страшно», — пояснил психолог.

Он советует начать с близких, затем переходить к коллегам и начальству. Можно представить «лестницу роста». Главное — не затягивать: после десяти звонков становится ясно, что ничего страшного не происходит.

Однако трубку от мошенников брать всё же не стоит, даже если вы преисполнились в уверенности после практики ответов на телефонные звонки и готовы дать им отпор. Ранее Life.ru рассказывал, почему попытка разыграть аферистов по телефону может обернуться для вас серьёзными неприятностями.