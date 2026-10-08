«Зумеры – это кто?» Тарзан высказался о новых секс-трендах у молодёжи

На фоне исследований о снижении сексуальной активности у зумеров Сергей Глушко, известный как Тарзан, призвал не судить молодое поколение по меркам их родителей. В беседе с Life.ru на выставке «Русский дом. Креативные регионы» артист заявил, что современные молодые люди просто выросли в другое время и имеют иные интересы.

Тарзан высказался о снижении либидо у зумеров. Видео © Life.ru

На вопрос о том, какие советы можно дать зумерам на фоне сообщений о пониженном либидо, Глушко сначала признался, что не слишком разбирается в делении поколений.

«Я даже не сильно разбираюсь в этой градации, зумеры – это кто?» — спросил он.

Артист отметил, что не следит за сексуальной активностью этого поколения и не готов давать советы на эту тему.

«Я не отслеживаю либидо поколений. Сложно мне ответить на этот вопрос. Они другие. Это тоже логично. Другое время, совсем другое», — сказал Тарзан.

По словам Глушко, разницу между поколениями он видит и на примере собственного сына. У нынешней молодёжи, считает артист, другие интересы и ориентиры, а многие герои, на которых воспитывались их родители, для зумеров уже ничего не значат.

«Можно как бы грустить на эту тему, но я считаю, что время идёт своим чередом, и не надо, может быть... Конечно, должны знать историю, но навязывать им как бы наши идеалы, я считаю, что вопрос большой», — заключил он.

Также Life.ru разбирался ещё в одном возможном объяснении «сексуальной рецессии» поколения Z — жизни вместе с родителями. Согласно исследованию Playboy и Института Кинси, 54% опрошенных американцев 18–29 лет продолжали жить в родительском доме, а среди них 64% не занимались сексом как минимум три месяца. При этом почти 80% участников оценивали своё либидо как умеренное или высокое. Исследователи связали разрыв между желанием и реальной интимной жизнью в том числе с нехваткой личного пространства и невозможностью побыть с партнёром наедине.