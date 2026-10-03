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Опубликовано 3 октября, 19:25

Прошла эпоха? Новая привычка похотливых зумеров озолотила создателей убийцы «Тиндера»

Секс без обязательств озолотил создателей Feeld на фоне усталости от Tinder

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Британское приложение для немоногамных отношений Feeld за год увеличило выручку сразу на 32% — до £64 млн. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на финансовую отчётность компании.

Прибыль сервиса до налогообложения выросла с £9,3 млн до £11,4 млн. Акционеры компании, среди которых основатели Ана Кирова и Димо Трифонов, получили рекордные для Feeld дивиденды в размере £3,8 млн.

Сервис появился в 2014 году и первоначально назывался 3nder. Его создавали как площадку для пар и одиноких пользователей, заинтересованных в отношениях втроём, однако со временем Feeld превратился в дейтинг для людей, практикующих немоногамные отношения и другие альтернативные форматы знакомств. После претензий со стороны владельца Tinder приложение сменило название.

Сейчас почти 90% выручки Feeld получает за пределами Великобритании. Особенно быстро аудитория растёт в Мексике и Испании, а среди отдельных городов лидируют Нью-Йорк, Торонто и Париж. Деньги сервис зарабатывает на подписках и дополнительных платных возможностях.

Рост продолжился, несмотря на крупные расходы на развитие платформы. За отчётный год компания вложила около £10,5 млн в обновление технологий.

При этом крупнейшие дейтинговые сервисы переживают более сложный период. Tinder в 2026 году продолжил терять платящих пользователей, хотя его владелец Match Group отмечает постепенное улучшение вовлечённости аудитории. Компания также пытается бороться с так называемой усталостью от свайпов с помощью новых функций и искусственного интеллекта.

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Николь Вербер
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