Секунда на свайп и 8 типажей: Как выделиться среди одинаковых анкет в дейтинг-приложениях

Свайп в приложении для знакомств занимает меньше секунды, а решение написать человеку чаще всего принимается по одной фотографии. Ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ) Алексей Егоров рассказал Life.ru, что происходит с внешним образом человека, когда времени на его оценку остаётся настолько мало, и почему результат этого процесса оказывается куда однообразнее, чем кажется.

Исследования дейтинг-приложений показывают довольно жёсткую вещь: текст в анкете читают в последнюю очередь и зачастую вообще не читают. Решение лайкнуть профиль или пролистнуть его принимается по одной фотографии за время короче секунды. У человека физически нет возможности за это время считать характер, интересы или чувство юмора. Мозг вынужден хвататься за самые простые и быстрые сигналы — общий силуэт, цвет, позу, выражение лица. Одежда в этой системе работает фактически как единственный канал передачи информации, который вообще успевает сработать за это время. Ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ) Алексей Егоров

Казалось бы, в такой гонке за скоростью считывания должна расти именно непохожесть: чем необычнее фотография, тем быстрее она запоминается и выделяется на общем фоне. Немецкие исследователи проверили это предположение на практике, разобрав несколько сотен анкет одного из популярных приложений для знакомств, и получили результат, который прямо противоречит этой логике.

Учёные детально разобрали больше пятисот анкет и ожидали увидеть бесконечное разнообразие способов подать себя. Вместо этого почти все фотографии укладывались всего в восемь узнаваемых типов: селфи, снимок на фоне подчёркнуто интересного образа жизни, случайный кадр в движении, фото в компании друзей, профессиональная фотосессия, снимок с намеренно скрытым лицом, картинка вместо человека и, отдельным редким случаем, демонстративный отказ следовать этим правилам. Из более чем пятисот анкет по-настоящему выбивались из этой схемы буквально единицы.

Странность в том, что почти каждый участник этого исследования на словах хотел выглядеть особенным человеком, непохожим на остальных. Но скорость, с которой другие пользователи листают анкеты, наказывает любую неопределённость: непонятное с первого взгляда фото просто пролистывают, не разбираясь. Система вознаграждает узнаваемость больше, чем оригинальность, и человек подстраивается под один из немногих читаемых с первого взгляда форматов, часто сам того не замечая.

Если заглянуть внутрь одного и того же типа фотографии, например делового портрета, и разобраться в деталях кроя, там находится ещё один неожиданный результат. Одежда, как выясняется, считывается очень точечно: она управляет конкретными узкими качествами куда сильнее, чем общим впечатлением о характере человека.

В одном эксперименте одного и того же человека сфотографировали в двух костюмах: сшитом на заказ и купленном готовым в магазине, при этом цвет и ткань были одинаковыми, а лицо на фото специально размыли, чтобы оно не влияло на оценку. Участников просили оценить человека на фотографии по нескольким шкалам. Костюм на заказ поднимал оценки по уверенности, успешности, предполагаемой зарплате и гибкости мышления. А вот оценку надёжности крой костюма не менял вообще. Это довольно показательно: одежда управляет очень конкретными, узкими характеристиками, но не общим доверием к человеку, которое, судя по всему, считывается совсем по другим сигналам.

Среди восьми типов, которые выявило немецкое исследование, два выбиваются из общей логики платформы сильнее остальных, и оба по-своему интересны. Один — профессиональная фотосессия, которая требует серьёзных вложений времени и денег в системе, изначально построенной на бесплатном и мгновенном решении. Второй — фото со скрытым лицом, где человек сознательно отказывается от мгновенной узнаваемости, хотя вся логика приложения строится именно на ней.

Скрытое лицо на фото работает как небольшая провокация. Человек, который его увидит, не может сразу решить, нравится ли ему внешность, и вынужден либо пройти мимо, либо всё-таки поставить лайк, доверившись остальному образу и профилю. Это редкий случай, когда пользователь сознательно отказывается от мгновенной понятности и намеренно создаёт любопытство, хотя вся остальная система приложения работает на то, чтобы это любопытство как можно быстрее снять.

Дорогая профессиональная съёмка работает похоже, только в обратную сторону: она сигнализирует, что человек готов вложиться в результат гораздо больше, чем предполагает логика мгновенного свайпа, и это тоже выделяет анкету на фоне остальных.

Эксперт не советует бороться за индивидуальность в лоб, пытаясь выглядеть максимально непохожим на остальных: результат исследования как раз показывает, что откровенно нестандартные фотографии — редкость, потому что система обычно наказывает их невниманием. Разумнее осознанно выбрать один из работающих форматов вместо случайного кадра и добавить внутрь него одну конкретную деталь из настоящей жизни вместо общей попытки выглядеть уверенным и успешным. Одна честная деталь про вашу настоящую жизнь запоминается сильнее, чем идеально исполненный, но безликий тип фотографии.

Ранее Life.ru писал, что на смену известным «тарелочницам» пришёл новый способ обмана на свиданиях — «букетчицы». Девушка знакомится с парнем через дейтинг-приложение, приглашает на встречу и якобы случайно ведёт в цветочный магазин. Там кавалер приобретает дорогой букет — иногда на десятки тысяч рублей. После непродолжительной прогулки дама внезапно уходит. Цветы возвращаются в салон, а девушка отправляется на следующую встречу.