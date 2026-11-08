Россияне будут отдыхать 31 декабря 2026 года, однако предшествующий ему рабочий день не станет сокращённым. Об этом РИА «Новости» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Тридцать первое декабря в этом году является днём отдыха, но поскольку выходной был перенесён с 4 января, 30 декабря не станет официально сокращённым рабочим днем», — пояснила парламентарий.

По словам депутата, россиян ожидают 11 дней новогодних каникул. Продолжительный отдых позволит заранее спланировать поездки, встречи с близкими и другие праздничные мероприятия.

Согласно производственному календарю, 31 декабря 2026 года выпадает на четверг. Этот день объявлен выходным благодаря переносу с воскресенья, 4 января. При этом 30 декабря остаётся обычным рабочим днём, поскольку сокращение продолжительности смены на один час предусмотрено только непосредственно перед нерабочими праздничными днями.

Таким образом, при стандартной пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Первым рабочим днём нового года станет понедельник, 11 января.