Культовый британский автопроизводитель Jensen возрождается мощным спорткаром

Британская марка Jensen возвращается на автомобильный рынок с новым спорткаром Interceptor GTX. Компания создала машину с нуля и сначала вывела её на гоночный трек. В дальнейшем этот проект станет основой для дорожных моделей марки. Об этом 4 сентября сообщает Carscoops.

Над автомобилем работает Jensen International Automotive из Оксфордшира. Компании принадлежат права на бренд. Оригинальная Jensen Motors появилась в 1934 году и прекратила работу в 1976-м. Самой известной моделью марки стал Interceptor.

Interceptor GTX. Фото © Jensen International Automotive

Interceptor GTX сохранил классическую для Jensen схему — двигатель спереди, привод на задние колёса. Спорткар получил 6,8-литровый V8 мощностью 960 л.с. Мотор развивает почти 1500 Нм и работает с шестиступенчатой секвентальной коробкой. В будущем компания рассчитывает довести мощность до 1200 л.с.

Автомобиль построили на алюминиевом шасси с двухрычажной подвеской и регулируемыми амортизаторами. В конструкции кузова также использовали углепластик. Аэродинамический обвес со сплиттером, диффузором и крупным антикрылом создаёт более 350 кг прижимной силы.

Interceptor GTX. Фото © Jensen International Automotive

Около 80% дизайна GTX компания планирует сохранить в будущих дорожных версиях. При этом серийные автомобили получат более привычные автоматические и механические коробки передач.

Ранее Life.ru писал, что российский рынок вскоре пополнит новый кроссовер C4 отечественной марки Jeland. Модель будут выпускать в России по полному циклу «АГР Холдинг» совместно с китайской компанией Defetoo. Производство запустили в июне 2026 года на бывшем заводе General Motors в Шушарах.