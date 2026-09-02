Кибер-кроссовер уже на подходе: Марка Jeland готовит для россиян новую модель С4
Бренд Jeland анонсировал выход в России кибер-кроссовера C4
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На российском рынке скоро появится новый кибер-кроссовер C4 отечественной марки Jeland. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.
«Jeland С4… Кибер-кроссовер скоро на дорогах России», — говорится в сообщении марки.
Jeland — российский автомобильный бренд. Его серийным выпуском по полному циклу занимается «АГР Холдинг» вместе с китайской компанией Defetoo. Производство развернули на бывшей площадке General Motors в Шушарах с июня 2026 года.
Как ранее сообщал Life.ru, губернатору Петербурга Александру Беглову показали первый кроссовер марки Jeland. Эту машину будут собирать на том же заводе в Шушарах, ранее принадлежавшем General Motors. По данным городской администрации, на предприятии уже сварили первый кузов и ведут пуско-наладку в цехе окраски. Проектная мощность площадки — до 100 тысяч автомобилей в год.
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