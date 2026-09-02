Кибер-кроссовер уже на подходе: Марка Jeland готовит для россиян новую модель С4

Jeland — российский автомобильный бренд. Его серийным выпуском по полному циклу занимается «АГР Холдинг» вместе с китайской компанией Defetoo. Производство развернули на бывшей площадке General Motors в Шушарах с июня 2026 года.

Как ранее сообщал Life.ru, губернатору Петербурга Александру Беглову показали первый кроссовер марки Jeland. Эту машину будут собирать на том же заводе в Шушарах, ранее принадлежавшем General Motors. По данным городской администрации, на предприятии уже сварили первый кузов и ведут пуско-наладку в цехе окраски. Проектная мощность площадки — до 100 тысяч автомобилей в год.