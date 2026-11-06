Купить права на российский фильм не ради прибыли, а ради того, чтобы его никто не увидел — именно такую схему, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, американские представители использовали против картины Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Как утверждает дипломат, Вашингтон пытался ограничить показ ленты в странах Латинской Америки задолго до нынешних санкций и кампаний по отмене российской культуры.

Историю Захарова рассказала на просветительском марафоне «Знание. Единство». По её словам, около двух десятилетий назад прокатчики одной из латиноамериканских стран собирались выпустить картину Михалкова в кинотеатрах. Однако премьера постоянно откладывалась, хотя интерес к фильму у местной аудитории был.

Позднее, как утверждает представитель МИД, выяснилось, что американские участники рынка приобрели права на распространение картины. При этом их целью был вовсе не коммерческий прокат, а полное исключение фильма из кинотеатральных программ.

«Заплатили за то, чтобы эта картина никогда не появилась на территории этих стран. То есть они использовали коммерческие инструменты, но вот в таких политических целях», — подчеркнула Захарова.

Дипломат обратила внимание, что история произошла задолго до введения масштабных антироссийских санкций. По её оценке, это свидетельствует о том, что попытки ограничить распространение российской культуры предпринимались на Западе уже много лет назад.

Примечательно, что сам Никита Михалков рассказывал о похожем эпизоде ещё в 2018 году. Тогда режиссёр вспоминал поездку на кинофестиваль в Аргентину, где зрители тепло приняли «Сибирского цирюльника», но удивились отсутствию картины в широком прокате. По словам постановщика, права на показ фильма в Латинской Америке первоначально приобрели бразильские дистрибьюторы, однако затем вмешались американские представители, предложившие компенсацию за отказ от демонстрации.

Михалков связывал ситуацию в том числе с особенностями изображения американских персонажей в своей картине. Режиссёр рассказывал, что ещё до завершения работы показывал фильм голливудскому актёру Кевину Костнеру. Тот прислал ему замечания, в частности предложив изменить национальность героини Джейн, которую сыграла британская актриса Джулия Ормонд, с американской на английскую. Сам постановщик отказался от подобных изменений.

Случаи, когда коммерческие права становились препятствием для показа российского кино, возникали и позднее. В августе 2022 года Life.ru рассказывал, как американская компания IMAX фактически запретила российским кинотеатрам демонстрировать отечественные фильмы в своём формате. После ухода компании из России ограничения затронули даже картины, созданные российскими кинематографистами и ранее успешно шедшие на больших экранах. Гендиректор объединённой сети «Формула кино / Синема парк» Алексей Васясин тогда объяснял, что технически оборудование позволяло показывать любые фильмы, однако юридически кинотеатры не могли использовать формат IMAX без разрешения правообладателя. В результате под ограничения попали, в частности, «Сталинград» и «Движение вверх». Российские прокатчики рассматривали возможность судебного разбирательства и использования оборудования в другом формате. В отличие от истории, рассказанной Захаровой, этот конфликт был связан с действующими лицензионными ограничениями после ухода компании с рынка, однако он также продемонстрировал, насколько сильно доступ зрителей к кино зависит от коммерческих договоров.

Захарова подчеркнула, что, несмотря на политические разногласия и ограничения, российские культурные проекты продолжают выходить на международную аудиторию. По её словам, Москва намерена и дальше развивать кинодипломатию, в том числе сотрудничество со странами Латинской Америки.