Купить купила, а надевать нельзя: Chanel запретил девушке носить туфли за €300 в России

Россиянка купила в европейском бутике Chanel туфли стоимостью более €300 и вместе с покупкой получила документ с предупреждением об ограничениях на использование люксовых товаров в России. Об этом пишет Mash Money.

В бумаге говорится, что Chanel как международная компания соблюдает санкционные ограничения Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. Они распространяются в том числе на поставки некоторых предметов роскоши в Россию или для использования на территории страны.

По данным канала, в документе, который получила покупательница, отдельно указано, что приобретённый товар может подпадать под санкционные ограничения и не предназначен для использования в РФ. При этом в чеке страной проживания клиентки значится Россия.

При этом юридически речь идёт не о запрете россиянам носить уже принадлежащую им обувь или одежду внутри страны. Регламент ЕС запрещает продажу, поставку, передачу или экспорт перечисленных предметов роскоши стоимостью свыше €300 лицам в России либо для использования в РФ. Chanel применяет эти нормы при продаже товаров и предупреждает покупателей о действующих ограничениях. Ограничения затрагивают не только обувь, но и другие категории продукции бренда, включая одежду и аксессуары, если они подпадают под соответствующие санкционные критерии.