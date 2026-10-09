Купить купила, а надевать нельзя: Chanel запретил девушке носить туфли за €300 в России
Россиянке продали туфли Chanel с предупреждением об использовании в РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россиянка купила в европейском бутике Chanel туфли стоимостью более €300 и вместе с покупкой получила документ с предупреждением об ограничениях на использование люксовых товаров в России. Об этом пишет Mash Money.
В бумаге говорится, что Chanel как международная компания соблюдает санкционные ограничения Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. Они распространяются в том числе на поставки некоторых предметов роскоши в Россию или для использования на территории страны.
По данным канала, в документе, который получила покупательница, отдельно указано, что приобретённый товар может подпадать под санкционные ограничения и не предназначен для использования в РФ. При этом в чеке страной проживания клиентки значится Россия.
При этом юридически речь идёт не о запрете россиянам носить уже принадлежащую им обувь или одежду внутри страны. Регламент ЕС запрещает продажу, поставку, передачу или экспорт перечисленных предметов роскоши стоимостью свыше €300 лицам в России либо для использования в РФ. Chanel применяет эти нормы при продаже товаров и предупреждает покупателей о действующих ограничениях. Ограничения затрагивают не только обувь, но и другие категории продукции бренда, включая одежду и аксессуары, если они подпадают под соответствующие санкционные критерии.
С подобными требованиями российские покупатели столкнулись ещё весной 2022 года. Тогда Life.ru писал о россиянке, которой в бутике Chanel в Дубае предложили письменно подтвердить, что она не повезёт приобретённую сумку в Россию и не станет использовать её на территории страны. Позднее модный дом объяснял ограничения соблюдением западных санкций. При этом, несмотря на уход с российского рынка, в 2026 году Chanel подал новые заявки на регистрацию товарных знаков в России.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.