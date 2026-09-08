Кур оставят в покое? В «Единой России» предложили освободить домашнюю птицу от учёта

Домашних кур и другую птицу, которую россияне держат исключительно для себя, предложили освободить от обязательного учёта. С такой инициативой выступила «Единая Россия», сообщил замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко.

«Единая Россия» предлагает вывести из-под обязательного учёта содержание домашней птицы для собственных нужд, если оно не связано с предпринимательской деятельностью», — заявил депутат РИА «Новости».

По словам Ревенко, после вступления новых требований в силу в партию начали поступать обращения от владельцев личных подсобных хозяйств. Он считает, что действующее регулирование необходимо дополнительно настроить, чтобы требования к бизнесу не распространялись на людей, которые держат птицу исключительно для себя и своей семьи.

При этом для фермеров и личных подсобных хозяйств, которые производят и продают продукцию, ветеринарный контроль предлагается сохранить. Как подчеркнул парламентарий, при наличии товарного оборота такие требования оправданы.

Обязательный учёт домашней птицы действует в России с 1 сентября. На фоне нововведения в соцсетях распространилась информация, будто владельцам необходимо самостоятельно приносить кур в МФЦ. Россельхознадзор разъяснил, что делать этого не нужно: регистрацией занимается государственная ветеринарная служба региона по месту содержания птицы, а сама процедура бесплатна.

Ранее Life.ru рассказывал, как после вступления новых требований в силу россияне начали приносить в МФЦ кур, гусей и даже страусов. Специалистам пришлось разъяснять владельцам птицы порядок постановки животных на учёт.