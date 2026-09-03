Куриц — под учёт: Росптицесоюз объяснил, зачем России понадобилась птичья перепись

Регистрация домашней птицы в России необходима для обеспечения биологической и продовольственной безопасности. Новое требование поможет снизить риск вспышек птичьего гриппа. Об этом НСН заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.

По словам Бобылевой, требования по регистрации птицы распространяются как на владельцев домашних кур, так и на тех, кто занимается их разведением в коммерческих целях. Глава Росптицесоюза назвала введённую меру обоснованной. Она подчеркнула, что вспышки птичьего гриппа происходят регулярно, поэтому контроль за поголовьем необходим.

Специалист также призвала не ставить под сомнение решение о регистрации. Соответствующие правила, отметила она, подробно изложены в документах Россельхознадзора. При этом Бобылева отметила, что вопросы биологической защиты напрямую связаны с продовольственной безопасностью страны.

«Не нужно подвергать сомнению принятый документ. Надо понимать, что вопрос биобезопасности – это вопрос продовольственной безопасности», — сказала она.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России действует обязательный учёт домашней птицы и кроликов, если владелец содержит более десяти животных. При этом приносить питомцев в МФЦ для регистрации не требуется. Оформить поголовье владельцам личных подсобных хозяйств необходимо через государственную ветеринарную службу по месту жительства — в своём районе или городе.