Курил по семь пачек в день: Лёгкие сына Михаила Ефремова работают всего на 14%

У 35-летнего актёра Николая Ефремова, сына Михаила Ефремова, диагностировали бронхиальную астму в крайне тяжёлой форме, эмфизему и хронический бронхит. По данным Mash, функция его лёгких сейчас составляет около 14% от нормы, а физические нагрузки могут быть для него опасны.

Telegram-канал утверждает, что состояние сына Михаила Ефремова связывают в том числе с многолетним интенсивным курением: актёр мог выкуривать до семи пачек сигарет в сутки. При этом даже после экстренной госпитализации он продолжает курить.

В последние годы Ефремова-младшего, по данным источника, беспокоили приступы удушья и одышка даже при обычной ходьбе. Уровень насыщения крови кислородом снижался до 92%. Последнее обследование выявило эмфизему и хронический бронхит на фоне тяжёлой бронхиальной астмы.

Сейчас актёру, как утверждает Mash, проводят терапию в одной из московских клиник. Сам Николай Ефремов комментировать своё состояние здоровья по телефону отказался.

У актёра есть и другое хроническое заболевание — рассеянный склероз. Ранее Life.ru писал, что в 2025 году болезнь у Николая Ефремова обострилась после тяжёлых травм, полученных при падении из окна. Летом 2023 года он выпал с третьего этажа московского дома, получил переломы таза и бедра, большую кровопотерю и долго восстанавливался после реанимации. В феврале 2026 года Николай впервые за долгое время появился на публике и начал постепенно возвращаться к актёрской работе.

Николай Ефремов начал сниматься в кино ещё подростком. Среди его работ — фильмы «Дунечка», «Индиго», «Снегирь», «Весельчаки», «Книга мастеров», «Духless», «Фантом», «Не бойся, я с тобой! 1919», «Тётушки» и «Бессмертные». Он также появлялся в сериалах «М.У.Р», «Белая гвардия», где сыграл Николку, «Дневник доктора Зайцевой 2», «Повороты судьбы», «Двойная сплошная» и «Остров». Всего в фильмографии актёра около 18 кино- и телепроектов.