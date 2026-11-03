Оптовая стоимость бройлера в России достигла 250 рублей за килограмм, увеличившись на 37% год к году. За неделю рост составил 2%. Такие данные участников рынка по итогам 26 октября — 1 ноября приводит «Коммерсантъ».

Сильнее всего подорожало филе — на 42% за год, до 458 рублей за килограмм. Остальные оптовые цены изменились следующим образом:

Бедро — рост на 38%, до 190 рублей за килограмм.

Окорочок — на 31%, до 205 рублей.

Голень — на 22%, до 200 рублей.

Фарш механической обвалки — на 3%, до 72 рублей.

Крыло — снижение на 10%, до 148 рублей.

В магазинах рост цен менее выражен. По данным Росстата, в сентябре охлаждённые и мороженые куры стоили в среднем 267,8 рубля за килограмм — на 15,8% больше, чем годом ранее. Окорочок подорожал на 12,3%, до 310,5 рубля.

По информации издания, увеличение стоимости связано с ростом издержек птицеводов и сокращением производства. Сдержать подорожание пока не удаётся даже за счёт увеличения импорта из Белоруссии и Китая.

Ранее Минсельхоз объяснял рост цен на мясо птицы накопившимся увеличением производственных затрат. В сентябре ведомство заявляло, что предприятия работают без перебоев, а объём выпуска полностью покрывает потребности внутреннего рынка.