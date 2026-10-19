Куры не успевают нестись: В Эстонии возник дефицит органических яиц

В Эстонии возник дефицит органических яиц: покупатели всё чаще обнаруживают пустые полки в супермаркетах, а некоторые магазины распродают остатки уже к обеду. Причиной нехватки стала массовая смена поголовья кур на местных птицефермах. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Перебои затронули как крупные торговые сети, так и небольшие магазины. Продавцы советуют покупателям приходить за органическими яйцами с утра, поскольку позднее найти их становится значительно сложнее.

Серьёзнее всего проблема ударила по компании Äntu Mõis, выпускающей яйца под маркой Kikerikii. Как рассказал член правления предприятия Лаури Бобровски, из-за обновления поголовья производство временно сократилось на 80%.

По словам предпринимателя, в хозяйстве содержат пять групп кур, однако в этом году сроки замены четырёх из них оказались слишком близкими. Старых несушек уже пришлось вывести из производства, а молодые птицы ещё не успели начать полноценно нестись.

Ситуацию усугубляет положение компании на рынке: Äntu Mõis обеспечивает около половины внутреннего производства органических яиц. Поэтому сокращение поставок с одной птицефермы сразу отразилось на ассортименте эстонских магазинов.

Поставщики рассчитывают, что ситуация начнёт улучшаться в ноябре, а к декабрю органические яйца вновь появятся на полках в привычном количестве. Предприятие также намерено построить дополнительный птичник, чтобы увеличить мощности и избежать подобных перебоев в дальнейшем.

Однако возвращение яиц не обязательно порадует покупателей: уже в ноябре продукция может подорожать. Бобровски подчеркнул, что повышение цен связано не с временным дефицитом, а с увеличением затрат на производство.

«Чтобы выжить, нет другого выхода, кроме как повышать цены», — объяснил представитель компании.

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