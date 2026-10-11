Россияне не заметили исчезновения рыбы, овощей и фруктов из Армении с прилавков

Ограничения на поставки продовольствия из Армении практически не отразились на стоимости товаров и ассортименте российских магазинов. При этом основные экономические последствия ощутили производители республики. Об этом в интервью РИА «Новости» на агропромышленной выставке «Золотая осень» сообщил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

«Российский рынок эти ограничения практически не затронули - ни по ассортименту, ни по ценам в ощутимых масштабах», — подчеркнул представитель отраслевого объединения.

Гораздо сложнее ситуация сложилась для армянских предприятий, поскольку по отдельным товарным группам Россия оставалась для них фактически единственным направлением экспорта.

Как пояснил Востриков, отечественные покупатели почти не почувствовали перемен благодаря незначительной доле продукции из Армении в общем объёме зарубежных поставок. В зависимости от вида товаров этот показатель составлял всего 1–7%.

Торговые ограничения вводились поэтапно. С 12 июня Россельхознадзор приостановил ввоз всей подкарантинной продукции из республики, включая её транзит через российскую территорию в другие государства ЕАЭС. С 26 июня меры распространились на рыбу и изделия из неё, а с 27 июля — на молочные товары.

Ранее Life.ru сообщал, что Россельхознадзор сохранил запрет на импорт армянской рыбы и молочной продукции. Основанием для продолжения ограничительных мер стало отсутствие документов, подтверждающих устранение ранее выявленных нарушений. Предоставленных Арменией гарантий для возобновления торговли оказалось недостаточно.