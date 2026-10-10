Яйца и говядина подорожали в Армении более чем на 20%, в капуста — на 78,8%

В Армении зафиксировали резкое подорожание отдельных продуктов питания: стоимость яиц выросла на 23,8%, говядины — на 21,5%, а капусты — сразу на 78,8%. Такие данные за сентябрь 2026 года опубликовал Статистический комитет республики.

Общая инфляция на потребительском рынке страны составила 4,3%, тогда как продовольственные товары прибавили в цене 6,4%. Среди наиболее подорожавших позиций также оказались какао и баранина. Их стоимость увеличилась на 16,8% и 15,6% соответственно.

Эксперты связывают ситуацию на мясном рынке с сокращением поголовья скота. Эта же причина могла повлиять на стоимость молочной продукции. Так, сметана подорожала на 8,8%, молоко — на 8%, сыры — на 7%, а творог — на 6,7%.

Заметный рост затронул и фруктовые прилавки. Абрикосы прибавили в цене 24,2%, яблоки — 22,9%, виноград — 14,9%, а гранаты — 12,9%. Среди овощей вслед за капустой подорожал репчатый лук, стоимость которого увеличилась на 8,3%.

Впрочем, некоторые продукты стали доступнее. Например, форель подешевела сразу на 18,1%, несмотря на повышение цен на другие виды животной продукции. Похожая ситуация наблюдалась с персиками и клубникой, которые потеряли в стоимости 16,1% и 15% соответственно.

Подорожание затронуло не только продовольственный сектор. На топливном рынке Армении в годовом выражении бензин прибавил 11,4%, а дизельное топливо — 28%. Стоимость жидких углеводородов выросла ещё сильнее, на 28,3%.

Ранее Life.ru сообщал об изменении условий торговли сельскохозяйственной продукцией между Арменией и Евросоюзом. С 10 октября республика получает облегчённый доступ на европейский рынок сроком на два года. Новые условия распространяются на отдельные виды фруктов, овощей и алкогольной продукции. При этом торговые преимущества ограничены установленными квотами и требованиями к поставкам.