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Опубликовано 3 сентября, 17:27

Кушнер и Уиткофф подтвердили визиты в Киев и Москву, заявил Зеленский

Обложка © EPA/ТАСС

Обложка © EPA/ТАСС

Представители президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в ближайшие дни могут посетить Киев и Москву. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По его словам, уже определены предварительные даты поездок, а американская сторона подтвердила возможность проведения встреч в обеих столицах. Зеленский отметил, что рассчитывает на скорое прибытие представителей Вашингтона.

«Есть предварительные даты. Мы рассчитываем, что представители президента Америки приедут сюда, в Киев. От них уже есть подтверждение: будет встреча и в Москве, и в Киеве. Мы надеемся на встречу в ближайшие дни», – сказал он.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев и Москву откладывается
Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев и Москву откладывается

Ранее Владимир Зеленский говорил, что провёл телефонный разговор с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, беседа получилась подробной и конструктивной. Стороны сейчас согласовывают дату визита американских переговорщиков на Украину. Зеленский отметил, что диалог между переговорными группами двух стран продолжается постоянно. Он выразил мнение, что такая поездка могла бы помочь в выработке решений по урегулированию конфликта.

Больше новостей о дипломатии и переговорах по Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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