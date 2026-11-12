Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал состоявшиеся в Кремле переговоры с российским лидером Владимиром Путиным насыщенными и подробными. По его словам, обсуждение может стать основой для новых многосторонних контактов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в комментарии телеканалу CNN.

«Я думаю, что в целом мы провели очень насыщенные и подробные переговоры по всем темам, которые, я думаю, послужат основой для следующих многосторонних дискуссий», — сказал Кушнер.

Встреча Путина со спецпосланниками американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялась 12 ноября в Кремле. Беседа продолжалась около двух с половиной часов.

Американская делегация прибыла в Москву после двухдневных консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. Перед визитом Кушнер сообщал, что намерен обсудить с российским президентом предложения по урегулированию, подготовленные совместно с Киевом и европейскими партнёрами.

В переговорах с американской стороны участвовали Уиткофф и Кушнер, с российской — помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.