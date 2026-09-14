«Куст» на гусеницах: ВСУ показали необычную защиту единственного БРЭМ-84

Единственную состоящую на вооружении ВСУ бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-84 «Атлет» оснастили необычной антидроновой защитой. На появившиеся в Сети кадры обратил внимание Telegram-канал «Повёрнутые на войне».

На фотографии машина практически скрыта под импровизированными «кустами». Над БРЭМ установили решётчатый антидроновый экран типа «ёж», а саму конструкцию дополнительно закрыли большим количеством расплетённых металлических тросов.

Такое оснащение призвано дополнительно защитить верхнюю полусферу бронемашины от беспилотников.

БРЭМ-84 разработали в Харьковском конструкторском бюро машиностроения имени Морозова. Первый демонстрационный образец построили в 1997 году, а спустя десять лет машина вышла на государственные испытания. 24 ноября 2008 года «Атлет» официально приняли на вооружение украинской армии. Всего были изготовлены три такие машины. Одна осталась на Украине, а ещё две заказал Таиланд в рамках контракта на поставку 49 танков «Оплот-Т». Контракт был полностью выполнен в 2018 году.

«Атлет» предназначен для эвакуации повреждённой тяжёлой бронетехники, её буксировки и проведения ремонтных работ в полевых условиях.

Ранее в зоне проведения СВО были ликвидированы несколько украинских офицеров. В Харьковской области погиб старший лейтенант Сергей Звягинцев, занимавший должность командира штурмового взвода. На территории ДНР были уничтожены майор Руслан Глущенко и капитан Максим Вивировский, служившие в батальоне полиции особого назначения.