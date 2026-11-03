Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Польши из-за недовольства граждан милитаризацией страны. По его мнению, поляки могут выступить против курса собственных властей и «показать им кузькину мать».

«Хочу предупредить польское руководство: поляки не дураки. Они им кузькину мать ещё покажут», — сказал белорусский лидер заявил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Белорусский президент раскритиковал наращивание вооружений в Польше и усомнился в заинтересованности США в установлении прочного мира в Европе. По его мнению, Вашингтон рассчитывает оставаться в стороне от возможного конфликта и продолжает вооружать Варшаву.

Лукашенко считает, что польские власти поддерживают американскую стратегию, хотя она может противоречить интересам населения. Он обратил внимание на протестную активность в европейских странах и заявил, что недовольство граждан уже проявляется и в Польше.

Отдельно белорусский лидер подчеркнул, что считает поляков близким народом. На конференции в Минске Лукашенко также призвал европейские государства отказаться от конфронтации и вернуться к диалогу по вопросам безопасности. По его словам, дальнейшая милитаризация не способна гарантировать Европе защиту от вооружённого конфликта.

«Кое-кому хотелось бы отвлечь население от проблем внутри. Через войнушку», — сказал белорусский лидер, напомнив, что подобные ситуации уже приводили к крупным войнам.

В качестве примера Лукашенко привёл Польшу, которая значительно увеличивает расходы на вооружение. Он задался вопросом, зачем Варшаве столь масштабная милитаризация, и предположил, что польское руководство следует стратегии США, не учитывая интересы собственных граждан.

Ранее вокруг Конституционного суда Польши разгорелся политический кризис 30 октября. Тогда Анна Корвин-Петровская объявила о временном отстранении председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского, что привело к протестам в Варшаве. Президент Кароль Навроцкий даже прервал поездку в Сенегал и экстренно вернулся в страну, а затем созвал срочные консультации с представителями парламентских сил.