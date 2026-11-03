Пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Леськевич назвал премьер-министра Дональда Туска диктатором. В интервью RMF FM он раскритиковал действия правительства во время обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала.

«В пятницу Дональд Туск показал, что является диктатором. Он вошёл в Конституционный суд с помощью полицейских дубинок», — сказал Леськевич, комментируя события 30 октября.

Представитель президента также отказался признавать полномочия Анны Корвин-Петровской, объявившей о принятии руководства трибуналом. Он назвал её «узурпатором, поставленным Туском» и заявил, что законным председателем остаётся Богдан Свенчковский. По версии Леськевича, появление судьи в здании обеспечили полиция и спецслужбы.

Сам Туск ранее объяснял действия правительства необходимостью восстановить независимость судебной системы. В своём обращении он обвинил политических оппонентов, включая Навроцкого, в затягивании конституционного кризиса.

Ранее Life.ru рассказывал, что Свенчковскому и его заместителю запретили входить в здание Конституционного суда. Об этом объявила Корвин-Петровская. Остальным судьям она рекомендовала временно работать дистанционно, а личное посещение согласовывать заранее.