«Вошёл с помощью полицейских дубинок»: В канцелярии Навроцкого сравнили Туска с диктатором
Пресс-секретарь президента Польши назвал Туска диктатором
Дональд Туск. Обложка © ТАСС / ЕРА
Пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Леськевич назвал премьер-министра Дональда Туска диктатором. В интервью RMF FM он раскритиковал действия правительства во время обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала.
«В пятницу Дональд Туск показал, что является диктатором. Он вошёл в Конституционный суд с помощью полицейских дубинок», — сказал Леськевич, комментируя события 30 октября.
Представитель президента также отказался признавать полномочия Анны Корвин-Петровской, объявившей о принятии руководства трибуналом. Он назвал её «узурпатором, поставленным Туском» и заявил, что законным председателем остаётся Богдан Свенчковский. По версии Леськевича, появление судьи в здании обеспечили полиция и спецслужбы.
Сам Туск ранее объяснял действия правительства необходимостью восстановить независимость судебной системы. В своём обращении он обвинил политических оппонентов, включая Навроцкого, в затягивании конституционного кризиса.
Ранее Life.ru рассказывал, что Свенчковскому и его заместителю запретили входить в здание Конституционного суда. Об этом объявила Корвин-Петровская. Остальным судьям она рекомендовала временно работать дистанционно, а личное посещение согласовывать заранее.
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