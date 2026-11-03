В Польше разгорается противостояние вокруг Конституционного суда. Отстранённый председатель ведомства Богдан Свенчковский назвал происходящее государственным переворотом и предупредил, что нарушения законодательства могут продолжиться. Свою позицию он озвучил в интервью YouTube-каналу Kanal Zero.

«Больше серьёзности, потому что мы имеем дело с государственным переворотом в Польше», — заявил Свенчковский.

Политик также усомнился в возможности провести полноценное заседание Конституционного суда. По его мнению, собрать необходимое количество судей для обеспечения кворума не получится. Это, как считает бывший руководитель ведомства, создаёт дополнительные препятствия для нормальной работы судебного органа. Свенчковский убеждён, что ситуация не ограничится нынешним противостоянием, а нарушения закона будут происходить и в дальнейшем.

Политическое напряжение усиливается на фоне разногласий между действующим правительством Дональда Туска и представителями судебной системы, назначенными при прежних властях. В центре спора оказались полномочия руководства Конституционного суда, в том числе самого Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского.

56-летний Богдан Свенчковский возглавил Конституционный суд Польши в 2024 году, сменив на этом посту Юлию Анну Пшилембскую.

Ранее Life.ru писал, что в Польше потребовали распустить Сейм и отправить правительство Дональда Туска в отставку. С таким требованием выступил вице-спикер парламента Кшиштоф Босак, предложивший провести досрочные выборы и сформировать новый кабинет министров.

Конституционный кризис в Польше связан с противостоянием президента Кароля Навроцкого и правительства Дональда Туска из-за состава и руководства Конституционного трибунала. Спор обострился 30 октября, когда судья Анна Корвин-Пиотровская объявила о временном отстранении председателя Богдана Свенчковского и его заместителя, обвиняя их в блокировании работы избранных сеймом судей. Навроцкий прервал зарубежную поездку и назвал произошедшее силовым захватом трибунала, а возле здания начались протесты. Туск, напротив, поддержал изменения как восстановление законности и заявил, что компромисс в этом вопросе невозможен.