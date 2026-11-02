Французский политик Флориан Филиппо обвинил Евросоюз в диктатуре, перечислив случаи предполагаемого вмешательства Брюсселя во внутренние дела европейских государств. На своей странице в соцсети X лидер партии «Патриоты» связал происходящее с политическим кризисом вокруг Конституционного суда Польши.

«ЕС — это диктатура, которая: <…> организовала захват здания Конституционного суда Польши, чтобы выгнать оттуда судей — сторонников суверенной политики», — написал Филиппо.

Одним из главных примеров политик назвал события в Варшаве, где разгорелось противостояние между правительством Дональда Туска и руководством Конституционного трибунала.

В качестве другого примера французский политик привёл отмену президентских выборов в Румынии в 2024 году. Он связал это решение с политическим влиянием Евросоюза, а также обратил внимание на последующее уголовное преследование Кэлина Джорджеску, лидировавшего в первом туре голосования. Филиппо считает происходящее частью более широкой тенденции давления на политиков, выступающих за независимость своих стран от Брюсселя.

Отдельно лидер «Патриотов» вспомнил референдумы 2005 года по проекту европейской конституции. Тогда жители Франции и Нидерландов высказались против предложенного документа. Политик подверг критике дальнейшие действия европейских институтов, посчитав, что позицию избирателей фактически проигнорировали.

В число претензий Филиппо также вошла ситуация в Венгрии. По его утверждению, там были приняты законодательные ограничения, способные пожизненно лишить политических противников возможности вновь участвовать в выборах. Конкретные нормативные акты в публикации он не назвал.

Французский политик убеждён, что перечисленные события свидетельствуют об усилении давления Евросоюза на национальные власти и оппозиционные силы. По его оценке, европейские структуры всё чаще действуют вопреки интересам граждан, поддерживающих суверенный политический курс.

Ранее Life.ru рассказывал, что Еврокомиссия поддержала правительство Дональда Туска на фоне кризиса вокруг Конституционного суда Польши. Еврокомиссар Майкл Макграт заявил, что полномочия по назначению новых судей принадлежат Сейму, а не президенту Каролю Навроцкому. При этом прямого одобрения отстранению руководства трибунала представитель Брюсселя не выразил.