Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак потребовал отставки премьер-министра Дональда Туска и проведения досрочных парламентских выборов. Представитель коалиции «Конфедерация» сообщил журналистам о подготовке постановления, позволяющего сократить срок полномочий действующего состава Сейма.

По мнению политика, сменить правительство наиболее реалистично через новое голосование. Для этого необходимо досрочно прекратить работу нынешнего парламента, после чего избранные депутаты смогут сформировать другой кабинет министров. Именно такой порядок Босак предлагает использовать для выхода из сложившейся ситуации.

Заявление прозвучало на фоне обострения политического кризиса вокруг Конституционного суда Польши. Противостояние усилилось после попыток правительства Туска отстранить председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Оба получили свои должности при прежних властях страны.

Ранее Life.ru рассказывал, что Еврокомиссия поддержала Дональда Туска в разгар политического кризиса вокруг Конституционного суда Польши. Еврокомиссар Майкл Макграт заявил, что полномочия по назначению новых судей принадлежат Сейму, а не президенту Каролю Навроцкому. При этом Брюссель не выразил прямого одобрения отстранению действующего руководства трибунала.