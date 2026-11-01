Еврокомиссия фактически встала на сторону премьер-министра Польши Дональда Туска в разгоревшемся политическом кризисе вокруг Конституционного трибунала. В Брюсселе заявили, что полномочия по назначению новых судей принадлежат парламенту страны, а не президенту Каролю Навроцкому. Об этом сообщает Politico.

Еврокомиссар по вопросам демократии, юстиции и верховенства права Майкл Макграт подчеркнул, что порядок формирования Конституционного суда должен соответствовать польскому законодательству и европейским правовым нормам.

«Назначение новых судей должно находиться в руках Сейма», — заявил Макграт, сославшись на заключение Венецианской комиссии Совета Европы.

По его словам, Конституционный трибунал должен работать в соответствии с Конституцией Польши и практикой Суда Европейского союза. Еврокомиссар добавил, что обеспечение законной работы судебного органа имеет принципиальное значение для каждого польского гражданина.

В Еврокомиссии также сообщили, что внимательно следят за происходящим в Варшаве. Как отмечает Politico, тщательно сформулированная позиция Брюсселя фактически означает поддержку правительства Туска в его противостоянии с президентом.

При этом Макграт не выразил прямого одобрения отстранению действующего руководства Конституционного трибунала — именно это решение спровоцировало последний виток конфликта.

Кроме того, Европейский суд по правам человека ещё 5 мая 2026 года потребовал от польских властей не препятствовать вступлению в должность судей, избранных Сеймом в марте.

Противостояние вокруг Конституционного трибунала Польши имеет давнюю историю. Как рассказывал Life.ru, его корни уходят в 2015 год, когда после смены власти возник спор о законности назначения судей. Новый конфликт разгорелся весной 2026-го: Сейм избрал шесть судей, однако президент Кароль Навроцкий согласился принять присягу только у двоих. Остальные принесли её в парламенте, что вызвало возражения со стороны главы государства.

В середине октября ситуация вновь обострилась. Избранный парламентом судья Мачей Берек принёс присягу без участия президента, после чего председатель Конституционного трибунала Богдан Свенчковский отказался допускать его к работе. Это спровоцировало массовые протесты оппозиции в Варшаве. Возле здания суда появился палаточный лагерь, а лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский обвинил правящую коалицию в попытке подчинить себе судебную систему.

Кульминация наступила вечером 30 октября. Судья Анна Корвин-Пиотровская объявила о временном отстранении Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского, взяв руководство трибуналом на себя. Как писал Life.ru, после этого возле суда начались столкновения протестующих с полицией. Троих демонстрантов задержали. Президент Навроцкий прервал поездку в Сенегал, развернул самолёт и экстренно вернулся в Варшаву. Произошедшее он назвал силовым захватом государственного органа.

Сам Туск в обращении к нации 31 октября отказался идти на компромисс с оппозицией. Премьер обвинил партию «Право и справедливость», Навроцкого и бывшего президента Анджея Дуду в затягивании конституционного кризиса. По его словам, нынешнее правительство намерено восстановить независимость судебной системы.

Тем временем последствия противостояния затронули работу самого суда. Анна Корвин-Пиотровская распорядилась временно не допускать сотрудников Конституционного трибунала на рабочие места, сохранив за ними зарплату. Судьям рекомендовали работать за пределами здания, а деятельность канцелярии приостановили. Решение объяснили соображениями безопасности.

На фоне происходящего первый председатель Верховного суда Польши Збигнев Капиньский созвал экстренное собрание судей. Участники должны обсудить угрозы конституционному порядку и независимости судебной власти. При этом отдельные представители судебной системы раскритиковали вмешательство европейских институтов в национальные дела.

Следующий этап противостояния может наступить уже 3 ноября. На этот день Анна Корвин-Пиотровская назначила общее собрание судей Конституционного трибунала, на котором планируется обсудить бюджет учреждения на 2027 год и организацию дальнейшей работы суда.