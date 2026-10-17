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Регион
Опубликовано 17 октября, 19:49

«Руки прочь»: Польская оппозиция вышла на митинг из-за назначения судьи

Оппозиция разбила палаточный лагерь у Конституционного суда Польши

Протесты в Варшаве. Обложка © Х / Anna Krupka

Протесты в Варшаве. Обложка © Х / Anna Krupka

У Конституционного трибунала Польши в Варшаве протестующие разбили палаточный лагерь на фоне спора о вступлении в должность судьи Мачея Берека. По оценке корреспондента РИА «Новости», 17 октября у здания собрались несколько десятков тысяч человек, включая сторонников оппозиционной партии «Право и справедливость».

Протесты в Варшаве. Обложка © Х / Anna Krupka

Протесты в Варшаве. Обложка © Х / Anna Krupka

На митинге выступил председатель партии Ярослав Качиньский. Он обвинил коалицию премьер-министра Дональда Туска в стремлении подчинить судебную систему. Участники акции скандируют: «Руки прочь от Конституционного суда».

Движение по аллее Шуха, где расположен трибунал, полностью перекрыто. На месте находятся полицейские. В Варшаву приехали протестующие из разных регионов страны. Поводом для нового обострения стала присяга Берека, избранного сеймом судьёй Конституционного трибунала. Церемония прошла в парламенте 14 октября без участия президента Кароля Навроцкого, отказавшегося принять присягу.

Председатель трибунала Богдан Свенчковский не допустил Берека к рассмотрению дел. Он заявил, что ждёт позиции президента о признании принесённой присяги. Президентская сторона и оппозиция оспаривают правомерность процедуры без участия главы государства.

Правительство и парламентское большинство придерживаются другой позиции: они считают избрание законным, а отказ президента — препятствием для исполнения судьёй обязанностей. Спикер сейма Влодзимеж Чажастый сослался на заключение Венецианской комиссии от 13 октября, которое, по его словам, обязывает президента без промедления принимать присягу избранных сеймом судей.

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Татьяна Миссуми
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