«Руки прочь»: Польская оппозиция вышла на митинг из-за назначения судьи

У Конституционного трибунала Польши в Варшаве протестующие разбили палаточный лагерь на фоне спора о вступлении в должность судьи Мачея Берека. По оценке корреспондента РИА «Новости», 17 октября у здания собрались несколько десятков тысяч человек, включая сторонников оппозиционной партии «Право и справедливость».

Протесты в Варшаве. Обложка © Х / Anna Krupka

На митинге выступил председатель партии Ярослав Качиньский. Он обвинил коалицию премьер-министра Дональда Туска в стремлении подчинить судебную систему. Участники акции скандируют: «Руки прочь от Конституционного суда».

Движение по аллее Шуха, где расположен трибунал, полностью перекрыто. На месте находятся полицейские. В Варшаву приехали протестующие из разных регионов страны. Поводом для нового обострения стала присяга Берека, избранного сеймом судьёй Конституционного трибунала. Церемония прошла в парламенте 14 октября без участия президента Кароля Навроцкого, отказавшегося принять присягу.

Председатель трибунала Богдан Свенчковский не допустил Берека к рассмотрению дел. Он заявил, что ждёт позиции президента о признании принесённой присяги. Президентская сторона и оппозиция оспаривают правомерность процедуры без участия главы государства.

Правительство и парламентское большинство придерживаются другой позиции: они считают избрание законным, а отказ президента — препятствием для исполнения судьёй обязанностей. Спикер сейма Влодзимеж Чажастый сослался на заключение Венецианской комиссии от 13 октября, которое, по его словам, обязывает президента без промедления принимать присягу избранных сеймом судей.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал европейские страны закрывать российские консульства и сокращать число дипломатов РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что подобные призывы должны оценивать психиатры. По её оценке, дипломат и до этого выказывал «‎нездоровое поведение».