«Нездоровое поведение»: Захарова захотела узнать мнение психиатров о Сикорском
Захарова: Слова Сикорского о консульствах России должны комментировать психиатры
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы министра иностранных дел Польши Радислава Сикорского закрыть российские консульства в Европе должны оценивать психиатры. По её оценке, дипломат и до этого выказывал «нездоровое поведение».
«Глобально всё, что говорит Сикорский, должны уже комментировать психиатры. Это нездоровая лексика, и это нездоровое поведение. Это предмет заботы врачей и медицины», — сказала Захарова в ходе брифинга.
Ранее Сикорский призвал европейских союзников закрывать российские консульства под предлогом якобы «гибридных атак» РФ. Сикорский также предложил ограничить свободное передвижение российских дипломатов за пределами стран, в которые они направлены. Кроме того, он напомнил, что Варшава уже закрыла российские генконсульства на своей территории.
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