«Нездоровое поведение»: Захарова захотела узнать мнение психиатров о Сикорском

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы министра иностранных дел Польши Радислава Сикорского закрыть российские консульства в Европе должны оценивать психиатры. По её оценке, дипломат и до этого выказывал «‎нездоровое поведение».

«Глобально всё, что говорит Сикорский, должны уже комментировать психиатры. Это нездоровая лексика, и это нездоровое поведение. Это предмет заботы врачей и медицины», — сказала Захарова в ходе брифинга.