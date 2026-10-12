Сикорский призвал Европу закрыть российские консульства

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал европейские страны закрывать российские консульства и сокращать число дипломатов РФ. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

По словам польского министра, такие меры должны стать ответом на предполагаемые «гибридные атаки», которые Варшава и ряд европейских государств связывают с Россией. Сикорский также предложил ограничить свободное передвижение российских дипломатов за пределами стран, в которые они направлены.

«У меня больше не осталось консульств, но у других они ещё есть», — заявил глава польского МИД, напомнив, что Варшава уже закрыла российские генконсульства на своей территории.

Кроме того, министр выступил за допуск россиян в Евросоюз только при наличии биометрических загранпаспортов. По его мнению, такая мера должна затруднить пересечение границ людьми, использующими вымышленные личности. Сикорский также поддержал сокращение числа туристических виз, выдаваемых гражданам России. По данным Financial Times, в 2025 году страны ЕС выдали россиянам почти 500 тысяч туристических виз.

Ранее Life.ru сообщал, что в Польше прекратило работу последнее российское генконсульство — диппредставительство в Гданьске. После его закрытия консульское присутствие России в стране фактически ограничилось отделом при посольстве в Варшаве. Москва в ответ ранее сокращала польское дипломатическое и консульское присутствие в России.