Глава МИД Польши Радослав Сикорский, по мнению колумниста Strategic Culture Стивена Каргановича, повторяет ошибки Юзефа Бека, который руководил польским внешнеполитическим ведомством перед началом Второй мировой войны. Как он написал в своей статье, Сикорский является «бездарным преемником» и «некомпетентным болваном».

Карганович обратил внимание на недавнее выступление Сикорского в Киеве. Польский министр заявил о десятикратном превосходстве военной авиации над Россией и сказал, что «мы» способны довольно быстро её победить. В первоначальной версии выступления, как пишет автор, под «мы» подразумевалась Польша. Позже формулировку изменили, связав её уже с НАТО. По мнению Каргановича, это показывает, насколько Варшава переоценивает свои возможности и рассчитывает на помощь западных союзников. Именно такую ошибку он приписывает и Беку.

«Нужно ли говорить что-либо ещё о прозорливом государственном мышлении Радослава Сикорского и его выдающейся геополитической мудрости? Впрочем, назвать Сикорского клоуном — а он им и является — мало что даёт для понимания польской политики, символическим лицом которой является этот некомпетентный болван, если не рассмотреть чуть более широкий контекст. К несчастью для Польши, Радослав Сикорский — явление отнюдь не уникальное», — пишет Карганович.

В качестве примера автор приводит события 1939 года и ссылается на книгу британского историка А. Дж. П. Тейлора «Происхождение Второй мировой войны». По версии Тейлора, Бек добивался британских и французских гарантий для Польши, что снизило заинтересованность Варшавы в компромиссе с Германией по вопросу Данцига.

Карганович считает, что ставка Бека на поддержку западных держав в итоге обернулась катастрофой для Польши. Теперь, по его мнению, похожая ситуация складывается вокруг Сикорского: Варшава делает ставку на НАТО и одновременно усиливает противостояние с Россией.

Автор также вспомнил реакцию Сикорского на подрыв «Северного потока» и его публичную благодарность тем, кто стоял за атакой. Этот эпизод он использовал как пример политики, при которой польские власти, по его оценке, поддерживают решения западных союзников даже тогда, когда последствия затрагивают интересы самой Польши.

«В 1930-е годы такими далёкими имперскими державами, на которые полагались польские лидеры, были Великобритания и Франция. В основе этого вопиющего просчёта лежала фантазия поляков о своей принадлежности к «Западу», который тем не менее продолжал беззастенчиво презирать их как славян. Всё, что эти мнимые союзники видели в Польше, — это источник пушечного мяса для своих войн, и не более того. Они предали её, как только их обязательства были поставлены на реальную проверку. Сегодня подобным миражом выступает НАТО, которое культивирует и льстит Польше по той же самой причине, готовя её на роль следующей Украины», — пишет Карганович.

Ранее Радослав Сикорский заявил о том, что Польша готовится к возможному противостоянию и намерена укреплять меры «сдерживания» в отношении России. Глава МИД в разговоре с журналистом высказался о необходимости подготовки страны к потенциальным угрозам. При этом министр не уточнил конкретных сроков или сценариев, при которых может возникнуть необходимость подобных мер.