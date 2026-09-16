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Опубликовано 16 сентября, 11:39

Сикорский назвал Польшу единственной соседкой России и Украины, забыв кое о ком

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Глава МИД и вице-премьер Польши Радослав Сикорский назвал свою страну единственным европейским государством, которое одновременно граничит с Россией и Украиной. Однако такая формулировка географически неверна: общие границы с обеими странами есть и у Белоруссии.

«Польша — единственная страна в Европе, которая граничит как с Россией, так и с Украиной», — заявил Сикорский в интервью «Европейской правде».

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Польша действительно имеет 210 километров сухопутной границы с Россией — через Калининградскую область — и 535 километров с Украиной. Такие данные приводит польская Пограничная стража.

Однако Белоруссия также граничит одновременно с Россией и Украиной.

На этом аргументе польский министр строит позицию о необходимости участия Варшавы в возможных переговорах по урегулированию украинского конфликта. Сикорский неоднократно говорил, что Польша из-за своего географического положения и вовлечённости в поддержку Киева должна присутствовать за столом переговоров.

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Сам Сикорский и раньше использовал географическое положение Польши как аргумент в пользу её участия в дипломатическом процессе. Сейчас он занимает посты министра иностранных дел и вице-премьера страны.

Ранее Life.ru рассказывал, что Сикорский требовал включить Польшу в переговоры по Украине. Тогда глава польского МИД также подчёркивал, что Варшава соседствует и с Россией, и с Украиной.

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Марина Фещенко
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